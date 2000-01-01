Обухов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполонова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Обухова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бич Полина Михайловна
Мать ребёнка: Обухова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Обухова Татьяна
Смерть
Неизвестно