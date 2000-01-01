Обухов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Михаил

Обухов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполонова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Обухова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бич Полина Михайловна

Мать ребёнка: Обухова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Обухова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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