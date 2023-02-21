Апполонова (Обухова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обухов Михаил
Мать: Обухова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Апполонов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполонова Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Апполонов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Апполонов Дмитрий
Смерть
Неизвестно