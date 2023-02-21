Апполонова (Обухова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАпполонова (Обухова) Анна Михайловна

Апполонова (Обухова) Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обухов Михаил

Мать: Обухова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Апполонов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполонова Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Апполонов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апполонов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close