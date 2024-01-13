Неронская (Братковская) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеронская (Братковская) Параскева

Неронская (Братковская) Параскева

Место рождения

Сороги, Российская империя (Минская губерния)

Дата рождения

24.01.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1837

Отец: Братковский Фома Иванович

Мать: Братковская Ксения Антоновна

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Бракосочетание
19.02.1856

Муж: Неронский Иван

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
02.01.1857

Сын: Неронский Сильвестр Иванович

Отец ребёнка: Неронский Иван

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
19.03.1859

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Неронский Иван

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Дочь: Ефросиния

Отец ребёнка: Неронский Иван

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
25.10.1861

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Неронский Иван

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
15.03.1864

Дочь: Дария

Отец ребёнка: Неронский Иван

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
09.12.1866

Сын: Неронский Адам

Отец ребёнка: Неронский Иван

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
09.12.1866

Дочь: Евва

Отец ребёнка: Неронский Иван

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
01.06.1871

Сын: Неронский Иосиф

Отец ребёнка: Неронский Иван

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
19.01.1873

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Неронский Иван

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close