Неронская (Братковская) Параскева
Место рожденияСороги, Российская империя (Минская губерния)
Дата рождения24.01.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1837
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Бракосочетание
19.02.1856
Муж: Неронский Иван
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
02.01.1857
Сын: Неронский Сильвестр Иванович
Отец ребёнка: Неронский Иван
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
19.03.1859
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Неронский Иван
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Ефросиния
Отец ребёнка: Неронский Иван
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
25.10.1861
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Неронский Иван
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
15.03.1864
Дочь: Дария
Отец ребёнка: Неронский Иван
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
09.12.1866
Сын: Неронский Адам
Отец ребёнка: Неронский Иван
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
09.12.1866
Дочь: Евва
Отец ребёнка: Неронский Иван
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
01.06.1871
Сын: Неронский Иосиф
Отец ребёнка: Неронский Иван
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
19.01.1873
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Неронский Иван
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Смерть
Неизвестно