Неронский Иван
Место рожденияСороги, Российская империя (Минская губерния)
Дата рождения30.03.1833
Дата смерти20.12.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1833
Отец: Неронский Иван
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Бракосочетание
19.02.1856
Жена: Неронская Параскева
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
02.01.1857
Сын: Неронский Сильвестр Иванович
Мать ребёнка: Неронская Параскева
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
19.03.1859
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Неронская Параскева
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Ефросиния
Мать ребёнка: Неронская Параскева
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
25.10.1861
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Неронская Параскева
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
15.03.1864
Дочь: Дария
Мать ребёнка: Неронская Параскева
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
09.12.1866
Сын: Неронский Адам
Мать ребёнка: Неронская Параскева
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
09.12.1866
Дочь: Евва
Мать ребёнка: Неронская Параскева
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
01.06.1871
Сын: Неронский Иосиф
Мать ребёнка: Неронская Параскева
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
19.01.1873
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Неронская Параскева
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Смерть
20.12.1873
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Похороны
Неизвестно
Сороги, Российская империя (Минская губерния)