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Неронский Иван

Место рождения

Сороги, Российская империя (Минская губерния)

Дата рождения

30.03.1833

Дата смерти

20.12.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1833

Отец: Неронский Иван

Мать: Неронская Матрона Павловна

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Бракосочетание
19.02.1856

Жена: Неронская Параскева

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
02.01.1857

Сын: Неронский Сильвестр Иванович

Мать ребёнка: Неронская Параскева

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
19.03.1859

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Неронская Параскева

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Дочь: Ефросиния

Мать ребёнка: Неронская Параскева

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
25.10.1861

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Неронская Параскева

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
15.03.1864

Дочь: Дария

Мать ребёнка: Неронская Параскева

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
09.12.1866

Сын: Неронский Адам

Мать ребёнка: Неронская Параскева

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
09.12.1866

Дочь: Евва

Мать ребёнка: Неронская Параскева

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
01.06.1871

Сын: Неронский Иосиф

Мать ребёнка: Неронская Параскева

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
19.01.1873

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Неронская Параскева

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Смерть
20.12.1873
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Похороны
Неизвестно
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
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