Неронский Сильвестр Иванович
Место рожденияСороги, Российская империя (Минская губерния)
Дата рождения02.01.1857
Дата смерти15.03.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Неронский Иван
Мать: Неронская Параскева
Сын: Неронский Семен
Мать ребёнка: Неронская Людмила
Дочь: Цвирко Параскева Сильвестровна
Мать ребёнка: Неронская Людмила
Сын: Неронский Иван
Мать ребёнка: Неронская Людмила
Сын: Неронский Адам
Мать ребёнка: Неронская Людмила
Дочь: Булат Юлия
Мать ребёнка: Неронская Людмила
Дочь: Лебедева Юстина
Мать ребёнка: Неронская Людмила
Сын: Неронский Василий
Мать ребёнка: Неронская Людмила
Сын: Неронский Григорий
Мать ребёнка: Неронская Людмила
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Неронская Людмила
Сын: Неронский Николай
Мать ребёнка: Неронская Людмила
Сын: Неронский Михаил
Мать ребёнка: Неронская Людмила
Сын: Неронский Степан
Мать ребёнка: Неронская Людмила
Сын: Неронский Антон
Мать ребёнка: Неронская Людмила
Жена: Неронская Людмила