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Неронский Сильвестр Иванович

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Место рождения

Сороги, Российская империя (Минская губерния)

Дата рождения

02.01.1857

Дата смерти

15.03.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1857

Отец: Неронский Иван

Мать: Неронская Параскева

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
20.07.1880

Сын: Неронский Семен

Мать ребёнка: Неронская Людмила

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
06.10.1881

Дочь: Цвирко Параскева Сильвестровна

Мать ребёнка: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
08.05.1883

Сын: Неронский Иван

Мать ребёнка: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
16.03.1885

Сын: Неронский Адам

Мать ребёнка: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
07.12.1888

Дочь: Булат Юлия

Мать ребёнка: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
01.10.1890

Дочь: Лебедева Юстина

Мать ребёнка: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
07.11.1892

Сын: Неронский Василий

Мать ребёнка: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
04.09.1894

Сын: Неронский Григорий

Мать ребёнка: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Неронский Николай

Мать ребёнка: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
05.12.1898

Сын: Неронский Михаил

Мать ребёнка: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
1901

Сын: Неронский Степан

Мать ребёнка: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
28.01.1904

Сын: Неронский Антон

Мать ребёнка: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неронская Людмила

Смерть
15.03.1940
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Похороны
Неизвестно
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
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