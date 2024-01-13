Братковская (Барановская) Ксения Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Братковский Онуфрий Фомич
Отец ребёнка: Братковский Фома Иванович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Братковский Антоний Фомич
Отец ребёнка: Братковский Фома Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1837
Дочь: Неронская Параскева
Отец ребёнка: Братковский Фома Иванович
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елисавета Фоминична
Отец ребёнка: Братковский Фома Иванович
Смерть
Неизвестно