Братковский Фома Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Братковский Онуфрий Фомич
Мать ребёнка: Братковская Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Братковский Антоний Фомич
Мать ребёнка: Братковская Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
24.01.1837
Дочь: Неронская Параскева
Мать ребёнка: Братковская Ксения Антоновна
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елисавета Фоминична
Мать ребёнка: Братковская Ксения Антоновна
Смерть
Неизвестно