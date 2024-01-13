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Братковский Фома Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Братковский Онуфрий Фомич

Мать ребёнка: Братковская Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Братковский Антоний Фомич

Мать ребёнка: Братковская Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
24.01.1837

Дочь: Неронская Параскева

Мать ребёнка: Братковская Ксения Антоновна

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елисавета Фоминична

Мать ребёнка: Братковская Ксения Антоновна

Смерть
Неизвестно
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