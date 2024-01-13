Неронский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронский Иосиф

Место рождения

Сороги, Российская империя (Минская губерния)

Дата рождения

01.06.1871

Дата смерти

26.10.1871

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1871

Отец: Неронский Иван

Мать: Неронская Параскева

Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Смерть
26.10.1871
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Похороны
Неизвестно
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
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