Неронский Иосиф
Место рожденияСороги, Российская империя (Минская губерния)
Дата рождения01.06.1871
Дата смерти26.10.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1871
Отец: Неронский Иван
Мать: Неронская Параскева
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Смерть
26.10.1871
Сороги, Российская империя (Минская губерния)
Похороны
Неизвестно
Сороги, Российская империя (Минская губерния)