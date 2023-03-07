Севастьянова Варвара Авдеева
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
11.10.1864
Рождение ребёнка
03.03.1867
Сын: Севастьянов Ефим Самсонович
Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Сипатова Мария Самсоновна
Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович
Рождение ребёнка
13.12.1871
Дочь: Ульяна Севастьянова
Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович
Рождение ребёнка
13.04.1874
Сын: Севастьянов Федор Самсонович
Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1876
Дочь: Евдокия Самсоновна
Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1878
Дочь: Шувалова Устинья Севостьянова
Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович
Рождение ребёнка
22.08.1881
Сын: Севастьянов Александр Самсонович
Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович
Рождение ребёнка
18.07.1884
Дочь: Кузьмина Анна Севастьянова
Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович
Смерть
Неизвестно