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Севастьянова Варвара Авдеева

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Авдеев Никифор Авдеевич

Мать: Авдеева Анастасия Тихоновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.10.1864

Муж: Севастьянов Самсон Петрович

Рождение ребёнка
03.03.1867

Сын: Севастьянов Ефим Самсонович

Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Сипатова Мария Самсоновна

Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.12.1871

Дочь: Ульяна Севастьянова

Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.04.1874

Сын: Севастьянов Федор Самсонович

Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1876

Дочь: Евдокия Самсоновна

Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1878

Дочь: Шувалова Устинья Севостьянова

Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1881

Сын: Севастьянов Александр Самсонович

Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1884

Дочь: Кузьмина Анна Севастьянова

Отец ребёнка: Севастьянов Самсон Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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