Севастьянов Самсон Петрович
Место рождения
Дата рождения23.06.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1846
Отец: Севастьянов Петр Илларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1864
Рождение ребёнка
03.03.1867
Сын: Севастьянов Ефим Самсонович
Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Сипатова Мария Самсоновна
Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева
Рождение ребёнка
13.12.1871
Дочь: Ульяна Севастьянова
Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева
Рождение ребёнка
13.04.1874
Сын: Севастьянов Федор Самсонович
Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева
Рождение ребёнка
01.03.1876
Дочь: Евдокия Самсоновна
Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева
Рождение ребёнка
03.10.1878
Дочь: Шувалова Устинья Севостьянова
Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева
Рождение ребёнка
22.08.1881
Сын: Севастьянов Александр Самсонович
Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева
Рождение ребёнка
18.07.1884
Дочь: Кузьмина Анна Севастьянова
Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева
Смерть
Неизвестно