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Севастьянов Самсон Петрович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.06.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1846

Отец: Севастьянов Петр Илларионович

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.10.1864

Жена: Севастьянова Варвара Авдеева

Рождение ребёнка
03.03.1867

Сын: Севастьянов Ефим Самсонович

Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Сипатова Мария Самсоновна

Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.12.1871

Дочь: Ульяна Севастьянова

Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.04.1874

Сын: Севастьянов Федор Самсонович

Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1876

Дочь: Евдокия Самсоновна

Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1878

Дочь: Шувалова Устинья Севостьянова

Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1881

Сын: Севастьянов Александр Самсонович

Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1884

Дочь: Кузьмина Анна Севастьянова

Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Авдеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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