Сипатова (Севастьянова) Мария Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипатова (Севастьянова) Мария Самсоновна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Севастьянов Самсон Петрович

Мать: Севастьянова Варвара Авдеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.02.1887

Муж: Сипатов Феофан Михайлович

Рождение ребёнка
02.01.1890

Сын: Сипатов Филипп Феофанович

Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1891

Дочь: Жирнова (сорокина) Феодосия Феофановна

Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1893

Сын: Сипатов Иван Феофанович

Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1898

Дочь: Ксения Феофановна

Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1899

Сын: Сипатов Кузьма Феофанович

Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1900

Дочь: Елизарова Пелагея Феофановна

Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1903

Дочь: Акилина Феофановна

Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1906

Дочь: Анна Феофановна

Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1907

Дочь: Прасковья Феофановна

Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1909

Дочь: Александра Феофановна

Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1909
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