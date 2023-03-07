Сипатова (Севастьянова) Мария Самсоновна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
04.02.1887
Рождение ребёнка
02.01.1890
Сын: Сипатов Филипп Феофанович
Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1891
Дочь: Жирнова (сорокина) Феодосия Феофановна
Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
21.08.1893
Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
15.01.1898
Дочь: Ксения Феофановна
Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
27.06.1899
Сын: Сипатов Кузьма Феофанович
Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
06.10.1900
Дочь: Елизарова Пелагея Феофановна
Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1903
Дочь: Акилина Феофановна
Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1906
Дочь: Анна Феофановна
Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
25.09.1907
Дочь: Прасковья Феофановна
Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1909
Дочь: Александра Феофановна
Отец ребёнка: Сипатов Феофан Михайлович
Смерть
После 1909