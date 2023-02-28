Севастьянов Федор Самсонович
Место рождения
Дата рождения13.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1874
Бракосочетание
26.?.1892
Рождение ребёнка
10.09.1893
Дочь: Вилкова Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
12.11.1896
Сын: Севастьянов Платон Федорович
Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
22.07.1899
Дочь: Беляева Евпраксия Севастьянова
Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
28.06.1904
Сын: Севастьянов Павел Федорович
Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
28.06.1909
Сын: Севастьянов Петр Федорович
Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна
Бракосочетание
11.?.1911
Рождение ребёнка
01.09.1916
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Севастьянова Надежда Костянова
Смерть
Неизвестно