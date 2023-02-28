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Севастьянов Федор Самсонович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1874

Отец: Севастьянов Самсон Петрович

Мать: Севастьянова Варвара Авдеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.?.1892

Жена: Севастьянова Васса Андреевна

Рождение ребёнка
10.09.1893

Дочь: Вилкова Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1896

Сын: Севастьянов Платон Федорович

Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1899

Дочь: Беляева Евпраксия Севастьянова

Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1904

Сын: Севастьянов Павел Федорович

Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1909

Сын: Севастьянов Петр Федорович

Мать ребёнка: Севастьянова Васса Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1911

Жена: Севастьянова Надежда Костянова

Рождение ребёнка
01.09.1916

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Севастьянова Надежда Костянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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