Кузьмина Анна Севастьянова
Место рождения
Дата рождения18.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1884
Бракосочетание
27.?.1903
Рождение ребёнка
16.09.1904
Сын: Кузьмин (председатель Колхоза) Иван Петрович
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич
Рождение ребёнка
07.05.1908
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич
Рождение ребёнка
27.10.1909
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич
Рождение ребёнка
10.12.1911
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич
Рождение ребёнка
12.07.1913
Сын: Кузьмин Александр Петрович
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич
Рождение ребёнка
22.04.1917
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич
Рождение ребёнка
06.08.1919
Сын: Кузьмин Константин Петрович
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич
Смерть
Неизвестно