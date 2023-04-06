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Кузьмина Анна Севастьянова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1884

Отец: Севастьянов Самсон Петрович

Мать: Севастьянова Варвара Авдеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1903

Муж: Кузьмин Петр Амплиевич

Рождение ребёнка
16.09.1904

Сын: Кузьмин (председатель Колхоза) Иван Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1908

Сын: Кузьмин Николай Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1909

Сын: Кузьмин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1911

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1913

Сын: Кузьмин Александр Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1917

Сын: Кузьмин Георгий Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1919

Сын: Кузьмин Константин Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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