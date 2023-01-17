Кузьмин Петр Амплиевич
Место рождения
Дата рождения23.06.1884
Дата смертиДо 1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1884
Бракосочетание
27.?.1903
Рождение ребёнка
16.09.1904
Сын: Кузьмин (председатель Колхоза) Иван Петрович
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова
Рождение ребёнка
07.05.1908
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова
Рождение ребёнка
27.10.1909
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова
Рождение ребёнка
10.12.1911
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова
Рождение ребёнка
12.07.1913
Сын: Кузьмин Александр Петрович
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова
Рождение ребёнка
22.04.1917
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова
Рождение ребёнка
06.08.1919
Сын: Кузьмин Константин Петрович
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова
Смерть
До 1984