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Кузьмин Петр Амплиевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.06.1884

Дата смерти

До 1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1884

Отец: Кузьмин Амплий Кузьмич

Мать: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1903

Жена: Кузьмина Анна Севастьянова

Рождение ребёнка
16.09.1904

Сын: Кузьмин (председатель Колхоза) Иван Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1908

Сын: Кузьмин Николай Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1909

Сын: Кузьмин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1911

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1913

Сын: Кузьмин Александр Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1917

Сын: Кузьмин Георгий Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1919

Сын: Кузьмин Константин Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Севастьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1984
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