Кузьмин Амплий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения27.10.1854
Дата смертиПосле 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1854
Бракосочетание
03.?.1872
Сухая Терешка, Хвалынский , Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
11.11.1873
Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
02.06.1876
Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
02.08.1877
Сын: Кузьмин Лаврентий Амплиевич
Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
10.10.1879
Дочь: Евлампия Амплиевна
Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
19.03.1882
Сын: Кузьмин Илларион Амплиевич
Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
10.06.1883
Сын: Кузьмин Леонтий Амплиевич
Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
23.06.1884
Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
05.10.1886
Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Игнатьева Акилина Амплиевна
Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
03.05.1889
Сын: Кузьмин Николай Амплиевич
Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
15.05.1893
Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
01.04.1895
Дочь: Мария Амплиевна
Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
20.06.1898
Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна
Смерть
После 1898