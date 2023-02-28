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Кузьмин Амплий Кузьмич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.10.1854

Дата смерти

После 1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1854

Отец: Кузьмин Кузьма Вуколович

Мать: Кузьмина Марфа Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1872

Жена: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Хвалынский , Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
11.11.1873

Сын: Кузьмин Платон Амплиевич

Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1876

Сын: Кузьмин Федор Амплиевич

Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1877

Сын: Кузьмин Лаврентий Амплиевич

Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1879

Дочь: Евлампия Амплиевна

Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1882

Сын: Кузьмин Илларион Амплиевич

Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1883

Сын: Кузьмин Леонтий Амплиевич

Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1884

Сын: Кузьмин Петр Амплиевич

Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1886

Сын: Кузьмин Кузьма Амплиевич

Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Игнатьева Акилина Амплиевна

Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.05.1889

Сын: Кузьмин Николай Амплиевич

Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1893

Сын: Кузьмин Михаил Амплиевич

Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1895

Дочь: Мария Амплиевна

Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Кузьмин Иван Амплиевич

Мать ребёнка: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1898
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