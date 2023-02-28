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Кузьмин Платон Амплиевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.11.1873

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1873

Отец: Кузьмин Амплий Кузьмич

Мать: Кузьмина Неонилла Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1892

Жена: Кузьмина Анисья Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Кузьмин Емельян Платонович

Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1895

Сын: Кузьмин Василий Платонович

Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1896

Дочь: Елена Платоновна

Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1899

Сын: Кузьмин Василий Платонович

Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1901

Сын: Кузьмин Александр Платонович

Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1903

Сын: Кузьмин Евгений Платонович

Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1906

Сын: Кузьмин Максим Платонович

Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1909

Дочь: Александра Платоновна

Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.05.1912

Сын: Кузьмин Никита Платонович

Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1912
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