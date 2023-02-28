Кузьмин Платон Амплиевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1873
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1873
Бракосочетание
31.01.1892
Рождение ребёнка
01.01.1893
Сын: Кузьмин Емельян Платонович
Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.04.1895
Сын: Кузьмин Василий Платонович
Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.05.1896
Дочь: Елена Платоновна
Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.03.1899
Сын: Кузьмин Василий Платонович
Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.08.1901
Сын: Кузьмин Александр Платонович
Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.03.1903
Сын: Кузьмин Евгений Платонович
Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.08.1906
Сын: Кузьмин Максим Платонович
Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.04.1909
Дочь: Александра Платоновна
Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.05.1912
Сын: Кузьмин Никита Платонович
Мать ребёнка: Кузьмина Анисья Фёдоровна
Смерть
После 1912