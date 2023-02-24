Кузьмина (Сорокина) Анисья Фёдоровна
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения01.01.1871
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1871
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
31.01.1892
Рождение ребёнка
01.01.1893
Сын: Кузьмин Емельян Платонович
Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич
Рождение ребёнка
22.04.1895
Сын: Кузьмин Василий Платонович
Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич
Рождение ребёнка
19.05.1896
Дочь: Елена Платоновна
Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич
Рождение ребёнка
14.03.1899
Сын: Кузьмин Василий Платонович
Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич
Рождение ребёнка
22.08.1901
Сын: Кузьмин Александр Платонович
Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич
Рождение ребёнка
04.03.1903
Сын: Кузьмин Евгений Платонович
Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич
Рождение ребёнка
08.08.1906
Сын: Кузьмин Максим Платонович
Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич
Рождение ребёнка
18.04.1909
Дочь: Александра Платоновна
Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич
Рождение ребёнка
26.05.1912
Сын: Кузьмин Никита Платонович
Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич
Смерть
После 1912