Кузьмина (Сорокина) Анисья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Сорокина) Анисья Фёдоровна

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

01.01.1871

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1871

Отец: Сорокин (дворовый) Федор Маркелович

Мать: Сорокина Любовь (Мария) Жирнова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Кузьмин Платон Амплиевич

Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Кузьмин Емельян Платонович

Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1895

Сын: Кузьмин Василий Платонович

Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1896

Дочь: Елена Платоновна

Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1899

Сын: Кузьмин Василий Платонович

Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1901

Сын: Кузьмин Александр Платонович

Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1903

Сын: Кузьмин Евгений Платонович

Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1906

Сын: Кузьмин Максим Платонович

Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1909

Дочь: Александра Платоновна

Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.05.1912

Сын: Кузьмин Никита Платонович

Отец ребёнка: Кузьмин Платон Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1912
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