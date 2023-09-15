Севастьянов Ефим Самсонович
Место рождения
Дата рождения03.03.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1867
Бракосочетание
27.?.1885
Рождение ребёнка
20.08.1887
Дочь: Шувалова Наталья Севастьянова
Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова
Рождение ребёнка
01.10.1890
Сын: Севастьянов Сергей Ефимович
Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова
Рождение ребёнка
27.12.1891
Дочь: Анисья Ефимовна
Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова
Рождение ребёнка
01.08.1893
Сын: Севастьянов Емельян Ефимович
Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова
Рождение ребёнка
06.10.1894
Дочь: Томбасова Пелагея Севастьянова
Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова
Рождение ребёнка
21.04.1897
Дочь: Мавра Ефимовна
Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова
Рождение ребёнка
20.12.1899
Дочь: Андреева Анастасия Севастьянова
Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова
Рождение ребёнка
05.05.1904
Сын: Севастьянов Николай Ефимович
Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова
Рождение ребёнка
28.01.1906
Дочь: Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова
Смерть
Неизвестно