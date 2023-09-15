Севастьянов Ефим Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов Ефим Самсонович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.03.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1867

Отец: Севастьянов Самсон Петрович

Мать: Севастьянова Варвара Авдеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1885

Жена: Севастьянова Евлампия Прохорова

Рождение ребёнка
20.08.1887

Дочь: Шувалова Наталья Севастьянова

Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1890

Сын: Севастьянов Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.12.1891

Дочь: Анисья Ефимовна

Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1893

Сын: Севастьянов Емельян Ефимович

Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1894

Дочь: Томбасова Пелагея Севастьянова

Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1897

Дочь: Мавра Ефимовна

Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1899

Дочь: Андреева Анастасия Севастьянова

Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1904

Сын: Севастьянов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1906

Дочь: Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Севастьянова Евлампия Прохорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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