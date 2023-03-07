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Томбасова Пелагея Севастьянова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.10.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1894

Отец: Севастьянов Ефим Самсонович

Мать: Севастьянова Евлампия Прохорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.01.1913

Муж: Томбасов Степан Семенович

Рождение ребёнка
23.10.1913

Дочь: Прасковья Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Степан Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1915

Сын: Томбасов Василий Степанович

Отец ребёнка: Томбасов Степан Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1919

Сын: Томбасов Вов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Томбасов Степан Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Томбасов Александр Степанович

Отец ребёнка: Томбасов Степан Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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