Томбасова Пелагея Севастьянова
Место рождения
Дата рождения06.10.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1894
Бракосочетание
18.01.1913
Рождение ребёнка
23.10.1913
Дочь: Прасковья Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Степан Семенович
Рождение ребёнка
04.04.1915
Сын: Томбасов Василий Степанович
Отец ребёнка: Томбасов Степан Семенович
Рождение ребёнка
05.01.1919
Сын: Томбасов Вов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Томбасов Степан Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Томбасов Александр Степанович
Отец ребёнка: Томбасов Степан Семенович
Смерть
Неизвестно