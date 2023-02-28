Томбасов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения01.01.1927
Дата смерти08.03.1994
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927
Рождение ребёнка
25.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
киномеханик
Смерть
08.03.1994
Сызрань , Самарская область