Томбасов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасов Александр Степанович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

08.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1894 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: Томбасов Степан Семенович

Мать: Томбасова Пелагея Севастьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
киномеханик
Смерть
08.03.1994
Сызрань , Самарская область
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