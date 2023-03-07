Томбасов Степан Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1913
Рождение ребёнка
23.10.1913
Дочь: Прасковья Томбасова
Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Севастьянова
Рождение ребёнка
04.04.1915
Сын: Томбасов Василий Степанович
Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Севастьянова
Рождение ребёнка
05.01.1919
Сын: Томбасов Вов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Севастьянова
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Томбасов Александр Степанович
Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Севастьянова
Смерть
Неизвестно