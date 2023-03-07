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Томбасов Степан Семенович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Мать: Томбасова Евдокия Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.01.1913

Жена: Томбасова Пелагея Севастьянова

Рождение ребёнка
23.10.1913

Дочь: Прасковья Томбасова

Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Севастьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1915

Сын: Томбасов Василий Степанович

Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Севастьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1919

Сын: Томбасов Вов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Севастьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Томбасов Александр Степанович

Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Севастьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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