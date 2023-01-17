Томбасова Евдокия Синиженкова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович
Сын: Томбасов Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович
Дочь: Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович
Сын: Томбасов Артемий Семенович
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович
Сын: Томбасов Вов Максим Семенович
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович
Сын: Томбасов Степан Семенович
Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович