Томбасова Евдокия Синиженкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасова Евдокия Синиженкова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Синиженков Сергей Иванович

Мать: Синиженкова Екатерина Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1885

Муж: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Рождение ребёнка
01.06.1886

Дочь: Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1888

Сын: Томбасов Ион Семенович

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1889

Сын: Томбасов Иван Семенович

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1891

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1895

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1896

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1899

Сын: Томбасов Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1902

Дочь: Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1903

Сын: Томбасов Артемий Семенович

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1906

Сын: Томбасов Вов Максим Семенович

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.04.1909

Сын: Томбасов Иван Семенович

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1911

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томбасов Степан Семенович

Отец ребёнка: Томбасов (юньков) Семен Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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