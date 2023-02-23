Синиженкова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синиженкова Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

01.11.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Вавилова Ксения Синиженкова

Отец ребёнка: Синиженков Сергей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1862

Дочь: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова

Отец ребёнка: Синиженков Сергей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Лядаева Ксения Синиженкова

Отец ребёнка: Синиженков Сергей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Томбасова Евдокия Синиженкова

Отец ребёнка: Синиженков Сергей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Емельянова Татьяна Синиженкова

Отец ребёнка: Синиженков Сергей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1873

Дочь: Романова Анастасия Синиженкова

Отец ребёнка: Синиженков Сергей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синиженков Сергей Иванович

Смерть
01.11.1901
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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