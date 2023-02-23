Синиженкова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти01.11.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Вавилова Ксения Синиженкова
Отец ребёнка: Синиженков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1862
Дочь: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова
Отец ребёнка: Синиженков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Лядаева Ксения Синиженкова
Отец ребёнка: Синиженков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Томбасова Евдокия Синиженкова
Отец ребёнка: Синиженков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Емельянова Татьяна Синиженкова
Отец ребёнка: Синиженков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1873
Дочь: Романова Анастасия Синиженкова
Отец ребёнка: Синиженков Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1901