Авдеева Анастасия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти26.08.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Севастьянова Варвара Авдеева
Отец ребёнка: Авдеев Никифор Авдеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Авдеев Никифор Авдеевич
Рождение ребёнка
03.06.1862
Дочь: Андреева Феодосия Авдеева
Отец ребёнка: Авдеев Никифор Авдеевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Безрукова Ксения Авдеева
Отец ребёнка: Авдеев Никифор Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1895