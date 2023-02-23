Авдеева Анастасия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеева Анастасия Тихоновна

Авдеева Анастасия Тихоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

26.08.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Севастьянова Варвара Авдеева

Отец ребёнка: Авдеев Никифор Авдеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Авдеев Ульян Никифорович

Отец ребёнка: Авдеев Никифор Авдеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1862

Дочь: Андреева Феодосия Авдеева

Отец ребёнка: Авдеев Никифор Авдеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Безрукова Ксения Авдеева

Отец ребёнка: Авдеев Никифор Авдеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Никифор Авдеевич

Смерть
26.08.1895
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close