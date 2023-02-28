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Безрукова Ксения Авдеева

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1864

Дата смерти

02.11.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Авдеев Никифор Авдеевич

Мать: Авдеева Анастасия Тихоновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.11.1884

Муж: Безруков Степан Трофимович

Рождение ребёнка
17.09.1885

Сын: Безруков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1887

Сын: Безруков Иван Степанович

Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1889

Сын: Безруков Илларион Степанович

Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1890

Дочь: Вилкова Надежда Безрукова

Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1893

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1895

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1898

Сын: Безруков Иван Степанович

Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1899

Дочь: Акилина Степановна

Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
02.11.1901
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла во время родов
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