Безрукова Ксения Авдеева
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти02.11.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
04.11.1884
Рождение ребёнка
17.09.1885
Сын: Безруков Михаил Степанович
Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович
Рождение ребёнка
13.07.1887
Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович
Рождение ребёнка
14.10.1889
Сын: Безруков Илларион Степанович
Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович
Рождение ребёнка
22.09.1890
Дочь: Вилкова Надежда Безрукова
Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович
Рождение ребёнка
20.02.1893
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович
Рождение ребёнка
02.04.1895
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович
Рождение ребёнка
12.04.1898
Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович
Рождение ребёнка
06.06.1899
Дочь: Акилина Степановна
Отец ребёнка: Безруков Степан Трофимович
Смерть
02.11.1901
умерла во время родов