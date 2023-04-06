Андреева Феодосия Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Феодосия Авдеева

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

03.06.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1862

Отец: Авдеев Никифор Авдеевич

Мать: Авдеева Анастасия Тихоновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
25.?.1881

Муж: Андреев Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: Анисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1885

Дочь: Аксенова Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1887

Сын: Андреев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1891

Сын: Андреев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1893

Дочь: Меркулова Феодосия Андреева

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1895

Сын: Андреев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1897

Сын: Андреев Мирон Дмитриевич

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1899

Дочь: Ефимия Дмитриевна

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1900

Сын: Андреев Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1904

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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