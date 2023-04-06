Андреева Феодосия Авдеева
Место рождения
Дата рождения03.06.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1862
Бракосочетание
25.?.1881
Рождение ребёнка
01.01.1883
Дочь: Анисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
27.07.1885
Дочь: Аксенова Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
06.05.1887
Сын: Андреев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
29.06.1891
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
26.05.1893
Дочь: Меркулова Феодосия Андреева
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
14.11.1895
Сын: Андреев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
09.08.1897
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
08.07.1899
Дочь: Ефимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
02.07.1900
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
19.04.1904
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Никитич
Смерть
Неизвестно