Яблочков Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1880
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1880
Бракосочетание
Около 1907
г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.12.1911
Сын: Яблочков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Загоревская Елена Петровна
г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя.
Смерть
1932