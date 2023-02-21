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Яблочков Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1880

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1880

Отец: Яблочков Владимир Михайлович

Мать: Яблочкова Екатерина Львовна

Бракосочетание
Около 1907

Жена: Загоревская Елена Петровна

г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.12.1911

Сын: Яблочков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Загоревская Елена Петровна

г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя.
Смерть
1932
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