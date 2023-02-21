Яблочков Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Стин Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Яблочкова Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
08.09.1880
Сын: Яблочков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Яблочкова Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблочков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Яблочкова Екатерина Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно