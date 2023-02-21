Яблочков Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблочков Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Стин Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Яблочкова Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
08.09.1880

Сын: Яблочков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Яблочкова Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблочков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Яблочкова Екатерина Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблочкова Екатерина Львовна

Смерть
Неизвестно
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