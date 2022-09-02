Яблочков Владимир Михайлович
мужской, родился 14.07.1846
умер Неизвестно
Супруги
Дети
Яблочков Сергей Владимирович08.09.1880 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблочков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Яблочкова (Кругликова) Екатерина Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Стин (Яблочкова) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Яблочкова (Кругликова) Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
08.09.1880
Сын: Яблочков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Яблочкова (Кругликова) Екатерина Львовна
Смерть
Неизвестно