Яблочкова (Кругликова) Екатерина Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Стин Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Яблочков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
08.09.1880
Сын: Яблочков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Яблочков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблочков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Яблочков Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942