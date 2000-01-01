Яблочкова (Кругликова) Екатерина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблочкова (Кругликова) Екатерина Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Кругликов Лев Николаевич

Мать: Кругликова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Стин Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Яблочков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
08.09.1880

Сын: Яблочков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Яблочков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблочков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Яблочков Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яблочков Владимир Михайлович

Смерть
1942
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