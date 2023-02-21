Кругликов Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кругликов Лев Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1825

Дата смерти

14.03.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1825

Отец: Кругликов Николай Александрович

Мать: Кругликова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Яблочкова Екатерина Львовна

Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кругликов Павел Львович

Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кругликов Пётр Львович

Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кругликова Елизавета Степановна

Смерть
14.03.1900
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