Кругликов Лев Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1825
Дата смерти14.03.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1825
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Яблочкова Екатерина Львовна
Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1900