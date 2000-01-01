Кругликова (Повало-Швейковская) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кругликова (Повало-Швейковская) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1809

Сын: Кругликов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кругликов Николай Александрович

Рождение ребёнка
25.06.1810

Сын: Кругликов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кругликов Николай Александрович

Рождение ребёнка
23.12.1825

Сын: Кругликов Лев Николаевич

Отец ребёнка: Кругликов Николай Александрович

Рождение ребёнка
10.12.1832

Сын: Кругликов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кругликов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кругликов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кругликов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругликов Николай Александрович

Смерть
1866
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