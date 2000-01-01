Кругликова (Повало-Швейковская) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1809
Сын: Кругликов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кругликов Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.06.1810
Сын: Кругликов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кругликов Николай Александрович
Рождение ребёнка
23.12.1825
Отец ребёнка: Кругликов Николай Александрович
Рождение ребёнка
10.12.1832
Сын: Кругликов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кругликов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кругликов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кругликов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1866