Кругликов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1809
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1809
Рождение ребёнка
18.05.1833
Дочь: Кругликова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кругликова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
17.01.1836
Сын: Кругликов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кругликова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
21.05.1837
Дочь: Кругликова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Кругликова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кругликов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Кругликова Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1884