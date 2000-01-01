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Кругликов Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1809

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1809

Отец: Кругликов Николай Александрович

Мать: Кругликова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
18.05.1833

Дочь: Кругликова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кругликова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
17.01.1836

Сын: Кругликов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кругликова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
21.05.1837

Дочь: Кругликова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Кругликова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кругликов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кругликова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кругликова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кругликова Варвара Александровна

Смерть
1884
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