Кругликова (Иванова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кругликова (Иванова) Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1833

Дочь: Кругликова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.1836

Сын: Кругликов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
21.05.1837

Дочь: Кругликова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кругликов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругликов Василий Николаевич

Смерть
1863
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