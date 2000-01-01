Кругликова (Иванова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1833
Дочь: Кругликова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.1836
Сын: Кругликов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
21.05.1837
Дочь: Кругликова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кругликов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1863