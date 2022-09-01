Кругликова (Иванова) Екатерина Павловна 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кругликова (Иванова) Екатерина Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1801

умерла 1863

Супруги
Кругликов Василий Николаевич19.04.1809 г.р.
Дети
Кругликова Мария Васильевна18.05.1833 г.р.
Кругликов Николай Васильевич17.01.1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кругликов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругликов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
18.05.1833

Дочь: Кругликова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.1836

Сын: Кругликов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
21.05.1837

Дочь: Кругликова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич

Смерть
1863

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