Кругликова (Иванова) Екатерина Павловна
женский, родилась 1801
умерла 1863
Супруги
Кругликов Василий Николаевич19.04.1809 г.р.
Дети
Кругликова Мария Васильевна18.05.1833 г.р.
Кругликов Николай Васильевич17.01.1836 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кругликов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1833
Дочь: Кругликова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.1836
Сын: Кругликов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
21.05.1837
Дочь: Кругликова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Кругликов Василий Николаевич
Смерть
1863