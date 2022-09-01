Кругликов Николай Васильевич
мужской, родился 17.01.1836
умер 1886
ОтецКругликов Василий Николаевич19.04.1809 г.р.
МатьКругликова (Иванова) Екатерина Павловна1801 г.р.
Супруги
Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна29.08.1842 г.р.
Дети
Кругликова Екатерина Николаевна01.12.1865 г.р.
Кругликов Борис Николаевич31.03.1868 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1865
Дочь: Кругликова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
31.03.1868
Сын: Кругликов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
14.11.1869
Сын: Кругликов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.04.1871
Дочь: Кругликова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
04.03.1874
Дочь: Кругликова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
15.06.1876
Сын: Кругликов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
20.01.1879
Дочь: Кругликова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна
Смерть
1886