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Кругликов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1836

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1836

Отец: Кругликов Василий Николаевич

Мать: Кругликова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
01.12.1865

Дочь: Кругликова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
31.03.1868

Сын: Кругликов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
14.11.1869

Сын: Кругликов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1871

Дочь: Кругликова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
04.03.1874

Дочь: Кругликова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
15.06.1876

Сын: Кругликов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
20.01.1879

Дочь: Кругликова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кругликова Елизавета Борисовна

Смерть
1886
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