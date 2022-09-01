Кругликов Николай Васильевич 17.01.1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Кругликов Николай Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.01.1836

умер 1886

Отец
Кругликов Василий Николаевич19.04.1809 г.р.
Мать
Кругликова (Иванова) Екатерина Павловна1801 г.р.
Супруги
Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна29.08.1842 г.р.
Дети
Кругликова Екатерина Николаевна01.12.1865 г.р.
Кругликов Борис Николаевич31.03.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1836

Отец: Кругликов Василий Николаевич

Мать: Кругликова (Иванова) Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
01.12.1865

Дочь: Кругликова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
31.03.1868

Сын: Кругликов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
14.11.1869

Сын: Кругликов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
04.04.1871

Дочь: Кругликова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
04.03.1874

Дочь: Кругликова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
15.06.1876

Сын: Кругликов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
20.01.1879

Дочь: Кругликова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна

Смерть
1886

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