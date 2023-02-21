Кругликов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1836
Дата смерти1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1836
Рождение ребёнка
01.12.1865
Дочь: Кругликова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
31.03.1868
Сын: Кругликов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
14.11.1869
Сын: Кругликов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1871
Дочь: Кругликова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
04.03.1874
Дочь: Кругликова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
15.06.1876
Сын: Кругликов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
20.01.1879
Дочь: Кругликова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кругликова Елизавета Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1886