Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1842
Дата смерти24.03.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1865
Дочь: Кругликова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
31.03.1868
Сын: Кругликов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1869
Сын: Кругликов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1871
Дочь: Кругликова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
04.03.1874
Дочь: Кругликова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1876
Сын: Кругликов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1879
Дочь: Кругликова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1930