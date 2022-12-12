Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКругликова (Бер) Елизавета Борисовна

Кругликова (Бер) Елизавета Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1842

Дата смерти

24.03.1930

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1865

Дочь: Кругликова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
31.03.1868

Сын: Кругликов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
14.11.1869

Сын: Кругликов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1871

Дочь: Кругликова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
04.03.1874

Дочь: Кругликова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
15.06.1876

Сын: Кругликов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1879

Дочь: Кругликова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кругликов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругликов Николай Васильевич

Смерть
24.03.1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close