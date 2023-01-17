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Кругликов Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1832

Дата смерти

07.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1832

Отец: Кругликов Николай Александрович

Мать: Кругликова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
16.11.1861

Сын: Кругликов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кругликова Ольга Юльевна

Рождение ребёнка
19.01.1865

Дочь: Кругликова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Кругликова Ольга Юльевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1869

Дочь: Кованько Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Кругликова Ольга Юльевна

Рождение ребёнка
30.03.1871

Дочь: Кругликова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кругликова Ольга Юльевна

Рождение ребёнка
19.08.1874

Дочь: Кругликова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Кругликова Ольга Юльевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кругликова Ольга Юльевна

Смерть
07.12.1910
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