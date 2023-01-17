Кругликов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1832
Дата смерти07.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1832
Рождение ребёнка
16.11.1861
Сын: Кругликов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кругликова Ольга Юльевна
Рождение ребёнка
19.01.1865
Дочь: Кругликова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Кругликова Ольга Юльевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1869
Дочь: Кованько Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Кругликова Ольга Юльевна
Рождение ребёнка
30.03.1871
Дочь: Кругликова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Кругликова Ольга Юльевна
Рождение ребёнка
19.08.1874
Дочь: Кругликова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Кругликова Ольга Юльевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кругликова Ольга Юльевна
Смерть
07.12.1910