Кованько (Кругликова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованько (Кругликова) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1869

Дата смерти

18.11.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1869

Отец: Кругликов Сергей Николаевич

Мать: Кругликова Ольга Юльевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кованько Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кованько Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кованько Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Кованько Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кованько Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Кованько Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганешина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Кованько Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованько Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Кованько Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сошальская Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Кованько Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кованько Сергей Александрович

Смерть
18.11.1942
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