Кованько (Кругликова) Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1869
Дата смерти18.11.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1869
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кованько Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кованько Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кованько Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Кованько Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кованько Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Кованько Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганешина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Кованько Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кованько Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Кованько Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сошальская Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Кованько Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1942