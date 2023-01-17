Кругликова (Нейман) Ольга Юльевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1861
Сын: Кругликов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кругликов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1865
Дочь: Кругликова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Кругликов Сергей Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1869
Дочь: Кованько Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Кругликов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1871
Дочь: Кругликова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кругликов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
19.08.1874
Дочь: Кругликова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Кругликов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922