Кругликова (Нейман) Ольга Юльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кругликова (Нейман) Ольга Юльевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1861

Сын: Кругликов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кругликов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1865

Дочь: Кругликова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Кругликов Сергей Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1869

Дочь: Кованько Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Кругликов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1871

Дочь: Кругликова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кругликов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
19.08.1874

Дочь: Кругликова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Кругликов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругликов Сергей Николаевич

Смерть
1922
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