Яблочков Николай Сергеевич 22.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яблочков Николай Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.12.1911, г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя.

умер 11.01.1993, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Загоревская Елена Петровна1875 г.р.
Отец
Яблочков Сергей Владимирович08.09.1880 г.р.
Супруги
Яблочкова (Гусакова) Алла АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Лобанцова (Яблочкова) Елена НиколаевнаНеизвестно г.р.
Яблочков Сергей НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1911

Отец: Яблочков Сергей Владимирович

Мать: Загоревская Елена Петровна

г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанцова (Яблочкова) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Яблочкова (Гусакова) Алла Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблочков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Яблочкова (Гусакова) Алла Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яблочкова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблочкова (Гусакова) Алла Александровна

Смерть
11.01.1993
Москва, город федерального значения Москва

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