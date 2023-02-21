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Яблочков Николай Сергеевич

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Место рождения

г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя.

Дата рождения

22.12.1911

Дата смерти

11.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1911

Отец: Яблочков Сергей Владимирович

Мать: Загоревская Елена Петровна

г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанцова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Яблочкова Алла Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблочков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Яблочкова Алла Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яблочкова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблочкова Алла Александровна

Смерть
11.01.1993
Москва, город федерального значения Москва
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