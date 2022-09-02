Яблочков Николай Сергеевич
мужской, родился 22.12.1911, г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя.
умер 11.01.1993, Москва, город федерального значения Москва
МатьЗагоревская Елена Петровна1875 г.р.
ОтецЯблочков Сергей Владимирович08.09.1880 г.р.
Супруги
Яблочкова (Гусакова) Алла АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Лобанцова (Яблочкова) Елена НиколаевнаНеизвестно г.р.
Яблочков Сергей НиколаевичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1911
г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанцова (Яблочкова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Яблочкова (Гусакова) Алла Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблочков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Яблочкова (Гусакова) Алла Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яблочкова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1993
Москва, город федерального значения Москва