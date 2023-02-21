Яблочков Николай Сергеевич
Место рожденияг. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя.
Дата рождения22.12.1911
Дата смерти11.01.1993
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1911
г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанцова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Яблочкова Алла Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблочков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Яблочкова Алла Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яблочкова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1993
Москва, город федерального значения Москва