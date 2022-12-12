Загоревская Елена Петровна
Место рожденияЦарство Польское, Российская Империя
Дата рождения1875
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1907
г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.12.1911
Сын: Яблочков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Яблочков Сергей Владимирович
г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя.
Смерть
1961
Москва, город федерального значения Москва