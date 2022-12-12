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Загоревская Елена Петровна

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Место рождения

Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

1875

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1907

Муж: Яблочков Сергей Владимирович

г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.12.1911

Сын: Яблочков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Яблочков Сергей Владимирович

г. Красныстав, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя.
Смерть
1961
Москва, город федерального значения Москва
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