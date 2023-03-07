Курбатова (Сухарева) Августа Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Сухарева) Августа Максимовна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Сухарев Максим Петрович

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1849

Муж: Курбатов Андрей Григорьевич

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе Гренадернаго полка Наследника Цесаревича гренадернаго полка уволенный в годовой отпуск рядовый Ефим Памфилов Зайцев, по невесте сарапульский мещанин Павел Лошкарев и рядовый Степа... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1850

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.02.1851

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.03.1852

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.08.1853

Дочь: Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1855

Сын: Курбатов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.02.1860

Сын: Курбатов Лев Андреевич

Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.10.1869

Сын: Курбатов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Сусанна Андреевна

Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1875

Сын: Курбатов Иона Андреевич

Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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