Курбатова (Сухарева) Августа Максимовна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Сухарев Максим Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1849
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе Гренадернаго полка Наследника Цесаревича гренадернаго полка уволенный в годовой отпуск рядовый Ефим Памфилов Зайцев, по невесте сарапульский мещанин Павел Лошкарев и рядовый Степа... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1850
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
02.02.1851
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
31.03.1852
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
15.08.1853
Дочь: Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
27.11.1855
Сын: Курбатов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
21.02.1860
Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
19.10.1869
Сын: Курбатов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Сусанна Андреевна
Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
?.06.1875
Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Курбатов Андрей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно