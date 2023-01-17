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Курбатов Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1869

Отец: Курбатов Андрей Григорьевич

Мать: Курбатова Августа Максимовна

Рождение ребёнка
28.11.1895

Сын: Курбатов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Курбатова Анфия Николаевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.12.1903

Сын: Курбатов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Курбатова Анфия Николаевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Курбатова Анфия Николаевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Анфия Николаевна

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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