Курбатов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1869
Рождение ребёнка
28.11.1895
Сын: Курбатов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Курбатова Анфия Николаевна
Рождение ребёнка
13.12.1903
Сын: Курбатов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Курбатова Анфия Николаевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Курбатова Анфия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно