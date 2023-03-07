Курбатов Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти28.12.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
16.02.1849
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе Гренадернаго полка Наследника Цесаревича гренадернаго полка уволенный в годовой отпуск рядовый Ефим Памфилов Зайцев, по невесте сарапульский мещанин Павел Лошкарев и рядовый Степа... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1850
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна
Рождение ребёнка
02.02.1851
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна
Рождение ребёнка
31.03.1852
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна
Рождение ребёнка
15.08.1853
Дочь: Наталия Андреевна
Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна
Рождение ребёнка
27.11.1855
Сын: Курбатов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна
Рождение ребёнка
21.02.1860
Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна
Рождение ребёнка
19.10.1869
Сын: Курбатов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Сусанна Андреевна
Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна
Рождение ребёнка
?.06.1875
Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.1895
Причина смерти: От воспаления легких
Похороны
30.12.1895
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя