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Курбатов Андрей Григорьевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

28.12.1895

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Курбатов Григорий Леонтьевич

Мать: Курбатова Екатерина Панфиловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1849

Жена: Курбатова Августа Максимовна

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе Гренадернаго полка Наследника Цесаревича гренадернаго полка уволенный в годовой отпуск рядовый Ефим Памфилов Зайцев, по невесте сарапульский мещанин Павел Лошкарев и рядовый Степа... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1850

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.02.1851

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.03.1852

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.08.1853

Дочь: Наталия Андреевна

Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1855

Сын: Курбатов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.02.1860

Сын: Курбатов Лев Андреевич

Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.10.1869

Сын: Курбатов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Сусанна Андреевна

Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1875

Сын: Курбатов Иона Андреевич

Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Курбатова Августа Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
28.12.1895
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Причина смерти: От воспаления легких
Похороны
30.12.1895
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
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