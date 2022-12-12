(Курбатова) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.01.1850
Дата смерти08.10.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1850
Крещение
14.01.1850
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: | Семен Леонтиев Курбатов | мещанка Евдокия Леонтиева Кушпелева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.10.1850
Причина смерти: От родимца
Похороны
10.10.1850
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя