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(Курбатова) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.01.1850

Дата смерти

08.10.1850

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1850

Отец: Курбатов Андрей Григорьевич

Мать: Курбатова Августа Максимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
14.01.1850
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: | Семен Леонтиев Курбатов | мещанка Евдокия Леонтиева Кушпелева
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
08.10.1850
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Причина смерти: От родимца
Похороны
10.10.1850
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
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