Курбатов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1855
Крещение
01.12.1855
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.02.1876
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: | Василий Федоров Седов | По невесте: | Алексей Егоров Ижболдин
Рождение ребёнка
22.06.1877
Дочь: Антонина Александровна
Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна
Рождение ребёнка
16.10.1879
Сын: Курбатов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна
Рождение ребёнка
26.08.1882
Сын: Курбатов Авраам Александрович
Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Седова Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна
Рождение ребёнка
02.03.1887
Сын: Курбатов Тарас Александрович
Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна
Рождение ребёнка
12.03.1889
Сын: Курбатов Павел Александрович
Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна
Рождение ребёнка
09.09.1893
Сын: Курбатов Федор Александрович
Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна
Рождение ребёнка
02.11.1894
Сын: Курбатов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна
Крещение
29.11.1895
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Мещанская девица гор. Сарапула Капитолина Николаевна Вихляева
Рождение ребёнка
30.01.1896
Сын: Курбатов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно