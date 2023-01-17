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Курбатов Александр Андреевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.11.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1855

Отец: Курбатов Андрей Григорьевич

Мать: Курбатова Августа Максимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
01.12.1855
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.02.1876

Жена: Курбатова Евпраксия Павловна

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: | Василий Федоров Седов | По невесте: | Алексей Егоров Ижболдин
Рождение ребёнка
22.06.1877

Дочь: Антонина Александровна

Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.10.1879

Сын: Курбатов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.08.1882

Сын: Курбатов Авраам Александрович

Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Седова Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1887

Сын: Курбатов Тарас Александрович

Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.03.1889

Сын: Курбатов Павел Александрович

Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна

Рождение ребёнка
09.09.1893

Сын: Курбатов Федор Александрович

Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1894

Сын: Курбатов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
29.11.1895
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Мещанская девица гор. Сарапула Капитолина Николаевна Вихляева
Рождение ребёнка
30.01.1896

Сын: Курбатов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Курбатова Евпраксия Павловна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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