Трохина (Мохова) Лидия Егоровна
Место рождения
Дата рождения04.02.1929
Дата смерти21.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1929
Отец: Мохов Егор Федорович
Мать: Мохова Ольга Михайловна
Бракосочетание
21.06.1949
с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск
Рождение ребёнка
13.04.1950
Дочь: Петрова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1951
Дочь: Ермолаева Вера Александровна
Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
31.10.1953
Сын: Третьяков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
08.12.1955
Сын: Третьяков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
23.10.1960
Сын: Третьяков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1967
Дочь: Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Трохин Владимир Фомич
Бракосочетание
06.03.1967
Рождение ребёнка
15.10.1968
Сын: Трохин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Трохин Владимир Фомич
Смерть
21.01.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно