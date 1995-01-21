Трохина (Мохова) Лидия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трохина (Мохова) Лидия Егоровна

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Место рождения

Атырау

Дата рождения

04.02.1929

Дата смерти

21.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1929

Отец: Мохов Егор Федорович

Мать: Мохова Ольга Михайловна

Бракосочетание
21.06.1949

Муж: Третьяков Александр Васильевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск
Рождение ребёнка
13.04.1950

Дочь: Петрова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1951

Дочь: Ермолаева Вера Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1953

Сын: Третьяков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
08.12.1955

Сын: Третьяков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
23.10.1960

Сын: Третьяков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1967

Дочь: Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Трохин Владимир Фомич

Бракосочетание
06.03.1967

Муж: Трохин Владимир Фомич

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
15.10.1968

Сын: Трохин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Трохин Владимир Фомич

Смерть
21.01.1995
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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