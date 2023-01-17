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Ермолаева (Третьякова) Вера Александровна
Ермолаева (Третьякова) Вера Александровна
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
19.07.1951
Пол
Женский
Отец
Третьяков Александр Васильевич
1924 г.р.
Мать
Трохина (Мохова) Лидия Егоровна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1951
Отец:
Третьяков Александр Васильевич
Мать:
Трохина Лидия Егоровна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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