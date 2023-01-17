Ермолаева (Третьякова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Третьякова) Вера Александровна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

19.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1951

Отец: Третьяков Александр Васильевич

Мать: Трохина Лидия Егоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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