(Трохина) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трохина) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1967

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1967

Отец: Трохин Владимир Фомич

Мать: Трохина Лидия Егоровна

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