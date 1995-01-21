Трохин Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трохин Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1968

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1968

Отец: Трохин Владимир Фомич

Мать: Трохина Лидия Егоровна

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