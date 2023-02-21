Трохин Владимир Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трохин Владимир Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1967

Дочь: Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Трохина Лидия Егоровна

Бракосочетание
06.03.1967

Жена: Трохина Лидия Егоровна

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
15.10.1968

Сын: Трохин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Трохина Лидия Егоровна

Смерть
2006
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