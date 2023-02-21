Трохин Владимир Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1967
Дочь: Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Трохина Лидия Егоровна
Бракосочетание
06.03.1967
Жена: Трохина Лидия Егоровна
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
15.10.1968
Сын: Трохин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Трохина Лидия Егоровна
Смерть
2006